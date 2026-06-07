Украина обвинила РФ в атаке на ядерный объект

Украина обвинила Россию в целенаправленном ударе по ядерному объекту - территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива возле Чернобыльской атомной электростанции. При этом, как утверждается, был повреждён административный корпус МАГАТЭ и здание приёма и перегрузки отработанного ядерного топлива. С заявлениями об этом выступили Офис Генпрокурора Украины, Служба безопасности Украины, а также МИД страны.

В Украине российскую атаку расследуют как подозрение на совершение военного преступления. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. По данным следствия, 7 июня 2026 года около 02:05 вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" по территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС. Служба безопасности Украины опубликовала фотографии разрушений, сообщив, что повреждения получило также административное здание Международного агентства по атомной энергии.

В украинской государственной энергетической компании "Энергоатом" заявили о попадании беспилотника в здание приёмки контейнеров отработанного топлива. Возник пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет, радиационный фон в пределах нормы. В "Энергоатоме" сообщили, что в повреждённом здании не хранилось отработанное топливо.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что инцидент вызывает глубокую озабоченность, поскольку произошёл на объекте, где хранилось большое количество ядерных материалов. "Нападения на ядерные объекты совершенно неприемлемы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности, в частности, семи незаменимым основам ядерной безопасности и защиты во время военного конфликта", – заявил Гросси. В ближайшее время команда МАГАТЭ посетит Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для оценки последствий.

В России утверждения украинской стороны пока не комментировали. Российские власти ранее обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности Запорожскую АЭС (подконтрольна России, расположена на оккупированной территории Украины).



