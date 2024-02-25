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Украина объявила о приглашении более 160 стран на "саммит мира"

На глобальный "саммит мира", который планируется провести в Швейцарии, будут приглашены представители более 160 стран, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, официальные приглашения уже подготовлены и будут отправлены в ближайшее время.

Россию в число приглашённых не войдёт. Как пояснил Ермак, возможность участия этой страны в обсуждении так называемой "формулы мира" будет рассматриваться лишь после того, как на саммите в Швейцарии мировые лидеры выработают конкретный план по Украине и преодолению последствий агрессии против неё.

Дата проведения саммита не названа. Ранее власти Швейцарии, которые согласились провести форум по просьбе Украины, сообщали, что намерены организовать его "к лету".

  • Так называемая "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает в том числе полный вывод российских войск из Украины и восстановление границ страны по состоянию на 1991 год. Российские власти называют формулу неприемлемой, а также подчёркивают, что обсуждения планов по Украине без их участия ни к чему не приведут. Владимир Путин дважды заявлял, что Россия не откажется от того, чего уже добилась в Украине, употребив при этом слово "завоевания".

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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