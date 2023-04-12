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Украина объявила в розыск жену Виктора Медведчука Оксану Марченко

Оксана Марченко

Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко, бышую телеведущую и жену пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Марченко разыскивают по подозрению в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В феврале этого года суд арестовал имущество Марченко на суму более 152 миллионов долларов. Под арест подпали пакеты акций в областных энергетических предприятиях, которыми Марченко владеет через пять офшорных компаний. Также суд наложил арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и аннексированном Крыму и десять автомобилей. Кроме того, были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. По версии следствия, эти активы "жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины".

В конце марта суд арестовал ещё часть ее имущества Марченко почти на 12 миллионов долларов.

Как писали украинские СМИ, Марченко покинула территорию Украины незадолго до начала полномасштабного российского вторжения. В апреле 2022 года она обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в обмене ее мужа.

  • Виктор Медведчук – один из лидеров запрещённой после начал войны партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России – крёстный отец дочери Медведчука. С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по уголовному делу о госизмене. Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о его побеге. В апреле 2022 года он был задержан и впоследствии арестован судом. В сентябре украинская сторона обменяла Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

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