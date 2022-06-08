Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина откроет "Книгу палачей" о военных преступлениях России

Тела жителей города Буча, предположительно убитых российскими военными

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске "Книги палачей" — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии.

"Это конкретные факты про конкретных людей, которые виноваты в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - сказал президент Украины в видеообращении вечером 7 июня, добавив, что там будут не только непосредственные исполнители, но и их командиры - "те, кто отдавал приказы, те, кто сделал возможным все, что они натворили в Буче, Мариуполе" и других украинских городах, "до которых дотянулись".

Украинские власти заявляют, что на данный момент им известно о примерно 10 тысячах военных преступлениях, совершенных российскими военными за время широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля.

В докладах Amnesty International и ОБСЕ сообщалось о внесудебных казнях, убийствах, сексуальном насилии, пытках и других преступлениях против жителей Украины.

Москва все обвинения не раз категорически отрицает, указывая, что российские Вооружённые силы не занимаются в Украине намеренными атаками мирного населения и гражданских объектов.

Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG