Украина откроет "Книгу палачей" о военных преступлениях России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске "Книги палачей" — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии.

"Это конкретные факты про конкретных людей, которые виноваты в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - сказал президент Украины в видеообращении вечером 7 июня, добавив, что там будут не только непосредственные исполнители, но и их командиры - "те, кто отдавал приказы, те, кто сделал возможным все, что они натворили в Буче, Мариуполе" и других украинских городах, "до которых дотянулись".

Украинские власти заявляют, что на данный момент им известно о примерно 10 тысячах военных преступлениях, совершенных российскими военными за время широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля.

В докладах Amnesty International и ОБСЕ сообщалось о внесудебных казнях, убийствах, сексуальном насилии, пытках и других преступлениях против жителей Украины.

Москва все обвинения не раз категорически отрицает, указывая, что российские Вооружённые силы не занимаются в Украине намеренными атаками мирного населения и гражданских объектов.

Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений.