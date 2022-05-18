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HRW: российская армия причастна к преступлениям под Киевом

Чернигов

Российские войска, контролировавшие значительную часть Киевской и Черниговской областей Украины с конца февраля по март 2022 года, подвергали мирных жителей внесудебным казням, пыткам и совершали другие преступления, которые, очевидно, являются военными преступлениями. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Расследователи организации посетили в апреле 17 деревень и небольших городов.

"Многочисленные зверства российских сил на оккупированных территориях северо-восточной Украины в начале войны отвратительны, незаконны и жестоки. Эти преступления против мирных жителей являются очевидными военными преступлениями, который должны быть быстро и беспристрастно расследованы", — заявил представитель организации Георгий Гогиа.

Действия российской армии на территории Украины расследует Международный уголовный суд. Он отправил группу из 42 следователей, судмедэкспертов и других сотрудников для расследования возможных военных преступлений, сообщил главный прокурор суда Карим Хан. Это крупнейшая группа, направленная на расследование, с начала работы офиса в 2003 году.

По последним данным ООН, с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины погибли более трех тысяч человек.

Страны Запада регулярно обвиняют Москву в жестокости по отношению к мирным гражданам Украины. Россия все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что российская армия атакует исключительно военные объекты.

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