Украина отмечает 30-летие независимости. В Киеве прошёл парад

В Киеве 24 августа прошёл военный парад по случаю 30-летия независимости Украины. Торжества проходят и в других городах страны. В Одессе состоялся военно-морской парад.

Парад при президентстве Владимира Зеленского проходит впервые. По центральной улице Киева Крещатику прошли около 4 тысяч военных, а также военная техника, в небе пролетела авиация, в том числе "Мрия" - крупнейший в мире самолёт.

В параде приняли участие представители армий стран-партнёров Украины, в том числе США, Литвы, Эстонии, Грузии, Польши.

Президент Владимир Зеленский в своём выступлении назвал Украину молодой страной с тысячелетней историей. Он предложил сделать 28 июля, когда отмечается годовщина крещения Киевской Руси в 988 году, государственным праздником - Днём государственности. Зеленский также сказал о необходимости национального единства и вновь выразил надежду на возвращение под контроль Украины Крыма и территорий Донбасса.

На параде присутствовали второй, третий и пятый президенты Украины - Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко. Первый президент, Леонид Кравчук, болен, а четвёртый, Виктор Янукович, в 2014 году бежал в Россию, он заочно осуждён украинским судом за госизмену. В своём выступлении Зеленский пошутил над Януковичем, поблагодарив Ровенскую область за то, что она стала родиной первого президента Украины, Черниговщину - за второго, Сумщину - за третьего, а Донецкую область, родной регион Януковича - за актёра Леонида Быкова и спортсмена Сергея Бубку. О Порошенко (уроженце Одесской области) Зеленский также не упомянул.

В ходе праздника Зеленский также вручил государственные награды, в том числе - грузинскому актёру Вахтангу Кикабидзе.

24 августа 1991 года Верховный совет входившей в состав СССР Украинской ССР принял декларацию о независимости Украины. Она была подтверждена на референдуме 1 декабря того же года, после чего тогдашние лидеры Украины, Беларуси и России, а затем и остальных союзных республик договорились о формальном роспуске союза ССР.