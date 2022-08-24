Украина сегодня отмечает государственный праздник - День независимости. Независимость была провозглашена Верховной Радой тогдашней Украинской ССР 31 год назад, 24 августа 1991 года, вскоре после провала путча ГКЧП. Украинские избиратели поддержали независимость на референдуме 1 декабря. Вскоре после этого были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, с этого события начался тяжёлый конфликт между Киевом и Москвой. Ровно полгода назад, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин отдал приказ о начале так называемой специальной военной операции - широкомасштабного вооружённого вторжения в Украину. Российские войска начали наступление на Киев и другие города Украины. Целями операции были названы так называемые демилитаризация и денацификация Украины и "защита" территорий Донбасса, с 2014 года контролируемых пророссийскими сепаратистами. Власти Украины считают, что подлинная цель России - ликвидация украинской государственности.

За полгода войны российским войскам удалось взять под контроль часть южных и восточных регионов Украины, причём их продвижение в последние недели практически остановилось. В результате боевых действий погибли тысячи военнослужащих и мирных жителей, многие города Украины подверглись значительным разрушениям. Украина подозревает российских военнослужащих в совершении многочисленных преступлений на территории страны. По оценке британской военной разведки, "Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением".

В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ракетных ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуре. Ряд прокремлёвских публицистов после гибели дочери философа Александра Дугина, в которой ФСБ обвинила Украину, призвала нанести 24 августа удары по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день Независимости возможны российские провокации и массированные удары.

В своём обращении Зеленский также заявил, что, если раньше целью украинцев был мир, то теперь речь идёт о победе. В последние дни украинские лидеры сделали ряд заявлений о невозможности перемирия с Россией и о готовности воевать до победного конца, в том числе речь шла и о восстановлении вооружённым путём контроля над Крымом.

Страны Запада, которые поддержали Украину после начала российского вторжения, поздравляют страну с Днём независимости. Посол ЕС в Киевезаявил, что Украина и страны Евросоюза - "одна семья". Резиденция британского премьера на Даунинг-стрит в честь праздника украшена подсолнухами.

С Днём независимости поздравил Украину и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов". При этом российские военные использовали территорию Беларуси для наступления на Украину и нанесения по ней ракетных ударов, а сам Лукашенко поддержал российскую операцию.