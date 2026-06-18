Украина отрицает причастность к удару по автобусу с детьми из Беларуси

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко прокомментировал 18 июня произошедший накануне в российской Брянской области инцидент с автобусом с белорусской детской футбольной командой, по которому, как утверждают российские власти, нанёс удар украинский беспилотник. Лукашенко назвал случившееся "провокацией" и "попыткой втянуть Беларусь в войну". Слова руководителя Беларуси приводит его пресс-служба.

В автобусе, в который, как сообщается, утром 17 июня попал беспилотник, погибла женщина, ещё несколько человек, включая детей, получили ранения. Все они - граждане Беларуси. Сообщалось, что футболисты ехали на отдых в российский Геленджик.

Кто стоит за "провокацией", Лукашенко прямо не сказал, однако отметил, что, по данным белорусских властей, удар нанёс "беспилотник украинского происхождения". Он сказал, что в Минске ожидают "правды" и "реального ответа" от украинских госслужащих и военных.

По словам Лукашенко, водитель автобуса "говорит, что он лично... видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом". "То есть конспирологических версий тут предостаточно", - констатировал белорусский лидер. Он отметил, что в Украине намекают на то, что удар на самом деле нанесла Россия.

В Украине категорически отрицают причастность к удару по автобусу. Накануне о том, что дроны в это время не атаковали Брянскую область, сообщил Генштаб ВСУ. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что связался с белорусской стороной и заявил о непричастности Украины, обвинив Россию в провокации. Он также сказал о согласии на участие в прозрачном расследовании.

Служба безопасности Украины утром 18 июня заявила, что перехватила российский документ, в котором, как утверждается, признаётся, что в момент инцидента Украина не наносила никаких ударов по Брянской области. Подтвердить подлинность этого документа из независимых источников невозможно.

Украинские военные наращивают удары по логистическим маршрутам в российском тылу, главным образом на оккупированных украинских территориях. При этом они утверждают, что атакуют только военные цели.

Российские власти ранее обвинили Украину в "теракте" и целенаправленном ударе по автобусу с детьми. В МИД Беларуси накануне осудили атаку, и при этом рекомендовали гражданам не посещать зоны конфликта и граничащие с ними регионы, а Лукашенко в четверг де-факто высказался против отправки детей на отдых в Россию без государственного разрешения, отметив, что в Беларуси достаточно мест, чтобы потренироваться и поиграть в футбол.

Лукашенко на днях вновь категорически отверг стремление Беларуси вступить в войну против Украины, сославшись в том числе на то, что в таком случае украинские военные нанесут стране большой урон.



