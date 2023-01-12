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Украина планирует провести "саммит мира" в штаб-квартире ООН

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

Власти Украины собираются провести "саммит мира" в штаб-квартире ООН 24 февраля - в годовщину начала полномасштабного российского вторжения. Ранее с идеей проведения подобного мероприятия выступил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью изданию "Анадолу" заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По словам дипломата, Украина готова к миру, а Зеленский ранее сформулировал десять принципов, на основе которых страна могла бы пойти на мирное соглашение. При этом в начале января представители ООН утверждали, что пока не занимаются подготовкой "саммита мира".

Предложенная Зеленским формула мира из 10 шагов публично не раскрывалась. Ранее в ООН президент Украины заявлял, что его формула предполагает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение Киеву финансовой и военной поддержки со стороны стран Запада, ограничения цены на российские ресурсы и восстановления территориальных границ. Москва комментировала эти пункты по отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Почти 12 миллионов граждан страны вынуждены были покинуть свои дома. По данным ООН, к началу декабря 2022 года в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными, отмечают в организации.
  • Украинские власти расследуют свыше десяти тысяч уголовных дел в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам и пыткам мирных жителей отрицает.


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