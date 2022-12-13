Зеленский предложил России начать к Рождеству вывод войск из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и показать, таким образом, свою способность отказаться от агрессии.

"Предлагаем России осуществить конкретный, содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором в Москве так часто говорят,"- сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами "Группы семи" (G7).

По словам Зеленского, если Россия осуществит вывод войск, то этим будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. "Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят," - добавил президент Украины и призвал лидеров G7 поддержать этот призыв.

Обращаясь к участникам онлайн-саммита G7, Зеленский вновь попросил предоставить Украине реактивную артиллерию и ракеты большой дальности для защиты от российской агрессии.

При этом Зеленский заявил, что чувствует "возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение" украинцев и украинских территорий. Он предложил созвать Глобальный саммит мира (Global Peace Formula Summit), чтобы определиться, как именно и когда страны смогут реализовать украинскую формулу мира. Она состоит из 10 пунктов и включает в себя, в том числе вывод российских войск и возврат под контроль Украины всех аннексированных Россией территорий.

Страны G7 на онлайн-саммите в понедельник пообещали продолжать помощь Украине, прежде всего, средствами ПВО для защиты от российских ракетных ударов.

В итоговом документе лидеры "Группы семи" заявили, что будут добиваться того, чтобы президент России был привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатила за причиненный войной ущерб.

Какие конкретные шаги в этом направлении намерены сделать страны G7, в заявлении не уточняется.