Украина подтвердила получение тел 528 погибших военных

Машины Красного креста в районе обмена телами между Россией и Украиной, 15 мая 2026 года
Украина подтвердила получение тел 528 погибших военнослужащих.

Киев поблагодарила Международный комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации.

Днём ранее об обмене телами российских и украинских военнослужащих сообщил депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев. По его словам Москва вернёт останки 41 человека.

В пятницу Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле "205 на 205". По словам президента Украины Владимира Зеленского, это "первый этап обмена 1000 на 1000". Передача сторонами по тысяче пленных — часть договоренности о прекращении огня 9—11 мая, которая была достигнута при участии президента США Дональда Трампа.

