Украина получила системы ПВО NASAMS и "Аспиде"

Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS и "Скайгард Аспиде". Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны отметил, что полученное оружие значительно укрепит армию Украины и сделает небо страны более безопасным. "Спасибо нашим партнёрам – Норвегии, Испании и США", – написал Резников в твиттере.

Сколько именно единиц техники получено, министр не сообщил. Пентагон несколько дней назад заявлял об отправке Киеву восьми комплексов NASAMS. Однако на первоначальном этапе в страну должны были прибыть два таких комплекса. Испания сообщала о передаче Киеву одной батареи "Скайгард Аспиде".

Передача систем ПВО Украине активизировалась после того, как Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры – прежде всего, по электростанциям.

Москва заявила, что ведёт атаки в ответ на подрыв 8 октября Крымского моста. Кремль назвал атаку на мост терактом и обвинил в нём Украину. Президент Украины Владимир Зеленский позднее заявил, что Киев не имеет к атаке отношения.

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