Власти Украины призвали Берлин заблокировать поставку в Россию нескольких станков с числовым программным управлением, произведённых германской компанией. Киев считает, что они будут использованы в военном производстве, сообщает агентство Bloomberg.

Национальное агентство по борьбе с коррупцией проинформировало правительство Германии, что несколько станков баварской Spinner Werkzeugmaschinenfabrik через посредника направляются на завод, связанный с попавшей под санкции российской госкорпорацией "Ростех". Станки уже готовы к отправке в турецком порту, говорится в извещении.

Как считают украинские власти, конечным покупателем станков является "Серовский механический завод", один из крупнейших в России производителей корпусов снарядов, производящий также и горнорудное и геологоразведочное оборудование. В марте он был внесён указом президента Владимира Зеленского в санкционный список Украины.

В сентябре газета The New York Times, со ссылкой на анонимных чиновников из США и Украины, сообщила, что Россия с февраля прошлого года смогла удвоить производство снарядов и боеприпасов несмотря на международные санкции. В материале утверждается, что страна производит больше боеприпасов, чем все помогающие Украине страны Запада вместе взятые. Этого всё равно не хватает для обеспечения потребностей армии, отмечается в материале.