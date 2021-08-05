Украина рассекретит материалы о боях в "иловайском котле" в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины рассекретит материалы уголовного дела о боях под Иловайском на востоке Украины в 2014 году. Тогда крупная группировка украинских войск оказалась в окружении и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Во время встречи с родственниками погибших и без вести пропавших в "иловайском котле" генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "общество должно знать правду" о тех событиях. Материалы уголовного дела о боях под Иловайском опубликуют в специальном разделе на сайте офиса генпрокурора. В ходе расследования были допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, исследованы более 1600 документов. Материалы дела составляют больше 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

Как рассказала Венедиктова, расследование идет в двух направлениях. Во-первых, прокуратура расследует "вторжение российских войск" и убийство украинских военных. Во-вторых, речь идет о возможной халатности со стороны украинского военного руководства.

Подозреваемыми по делу проходят замначальника Генерального штаба ВС России и бывший начальник главного управления Генерального штаба ВС России, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны России. Также подозреваемыми признали двух российских генералов: их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие по большей части из добровольцев, сумели отбить у пророссийских сепаратистов город Иловайск в Донецкой области. Однако 24 августа оказались в окружении и понесли тяжелые потери. По официальным данным, в так называемом "иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Власти Украины заявили, что в боях участвовали регулярные подразделения российской армии.