В Лондоне заявили о доказательствах участия России в боях в Иловайске

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайскомв Донецкой области Украины в августе 2014 года. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили многочисленные снимки со спутников с российскими военными колоннами на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3, который, по их данным, был на вооружении только у России.

На видео, обнародованном Forensic Architecture, в частности, утверждается, что 3 сентября, когда завершились бои, колонна российских военных транспортных средств была замечена в 10 километрах к югу от Иловайска. Соответствующие кадры представлены на интерактивной карте на сайте расследования.

Доказательства российского участия в боях под Иловайском были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. В ходе расследования использовались компьютерные программы для автоматического анализа видеоматериала, фото со спутника Google Earth, а также имеющиеся в открытом доступе статьи местных журналистов и другие материалы. В частности, было проанализировано 2500 часов видеозаписей, опубликованных на YouTube во время боев.

Ожидается, что собранные британской исследовательской группой материалы будут использованы при подаче исков украинскими военными в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Российская сторона пока не комментировала информацию The Guardian.

В середине августа 2014 года украинские войска, состоявшие по большей части из добровольцев, сумели отбить у пророссийских сепаратистов город Иловайск в Донецкой области. Однако 24 августа оказались в окружении и понесли тяжелые потери. По официальным данным, в так называемом "ловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. В Киеве настаивают на том, что это произошло после того, как в район боевых действий с территории России вошли армейские подразделения. Москва отрицает любую причастность к боевым действиям на востоке Украины.