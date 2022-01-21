Украина: Россия ведёт "активный набор наёмников" для отправки в Донбасс

Военная разведка Украины утверждает, что Россия в последние недели укрепляет вооружённую группировку в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Согласно сообщению украинской разведки, в распоряжение поддерживаемых Россией сепаратистов с начала января поступили более 7 тысяч тонн топлива, танки и самоходные артиллерийские установки, другое вооружение и боеприпасы.

Также, как говорится в сообщении, в вербовочных центрах на территории России осуществляется "активный набор наёмников", которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в Донецкую и Луганскую области.

Сообщения поступают на фоне развёртывания у границ с Украиной крупной группировки российских войск. США и их союзники считают, что Россия в ближайшее время может начать широкомасштабное вторжение на территорию Украины - хотя объёмы и цели предполагаемого вторжения пока не вполне ясны.

Ведущие представители США, включая госсекретаря и президента, заявляют, что даже если один российский военнослужащий пересечёт границу Украины, это будет считаться вторжением и повлечёт за собой реакцию Запада (неясно, впрочем, относится ли это заявление к аннексированному Крыму, где российские войска размещены открыто, и к контролируемым сепаратистами территориям Донбасса, где, как утверждает Москва, российских войск нет). При этом США указывают на то, что Россия может, как и ранее, использовать "гибридную" тактику, без открытого участия своих военнослужащих. Ясности о том, какие меры примет Запад в ответ на такую тактику, пока нет.

Сепаратисты так называемой "ДНР" утверждают, что Украина перебросила в Донбасс восемь реактивных систем "Смерч" и "Ураган", и считают это подготовкой к "развязыванию активных боевых действий" в регионе. Киев неоднократно заявлял, что не готовит наступления в Донбассе.