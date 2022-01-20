«Наши будут погибать просто за понты»

Мир на планете подвешен на ниточку, привязанную к ноге Владимира Путина. Вот с какой ноги он встанет, с каким страхом или с какой амбицией, ровно от этого и зависит его решение: нападать на Украину, или все ж таки воздержаться.

Так думают все. Даже президент США Байден. Все считают, что никакого решения у Путина еще нет. Вопрос настроения. А также его способности просчитать последствия. В том числе по части человеческих жертв.

Мир в тревоге. Москва заявляет, что эту тревогу раздувают внешние силы. Кто на самом деле накручивает градус военной угрозы со стороны РФ? США? Украина? Или все ж таки сама Россия? Обсуждают политик Леонид Гозман (Москва), аналитик Александр Харебин (Киев) и военный эксперт Юрий Федоров (Прага).

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева