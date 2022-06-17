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Украина с 1 июля введёт визовый режим для граждан России

Украина с 1 июля введёт визовый режим для граждан России. Соответствующее постановление в пятницу должен одобрить кабинет министров страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на такой шаг Киев пошёл "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности" государства.

Москва решение Киева пока не прокомментировала.

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