Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает агентство УНИАН.

Зеленский также призвал жителей России выйти на протесты: "Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - передает его слова УНИАН. Он также заявил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие "для защиты нашей земли".

По словам Зеленского, сейчас Вооруженные силы Украины ведут "действительно тяжелые бои". Он пообещал снять санкции со всех украинских граждан, которые готовы защищать страну в составе территориальной обороны.

22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от украинского МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией и пообещал рассмотреть его. Это произошло после признания президентом России Владимиром Путиным независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы "ДНР" и "ЛНР".