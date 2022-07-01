Украина с 1 июля ввела визовый режим для граждан России

Власти Украины с 1 июля ввели визовый режим для граждан России.

Чтобы получить украинскую визу, жители России могут обратиться в один из визовых центров VFS Global в восьми российских городах, говорили ранее в МИД Украины. Заявления будут рассматривать украинские дипломаты в третьих странах, так как 24 февраля после начала российского военного вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, и все украинские дипломаты покинули страну.

Однако даже наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.

Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о визах для россиян, говорил в середине июня, что власти пошли на такой шаг "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности".

Решение о визовом режиме с Россией украинская власть приняла после того, как на сайте офиса президента появилась соответствующая электронная петиция. Зеленский поддержал ее, как только она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.

В МИД России говорили, что возможные ответные меры могут принять, "исходя из российских национальных интересов и с учётом гуманитарной составляющей".

Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней раз в полгода. Въехать они могли только при наличии загранпаспорта и тщательной проверки на границе. После 2014 года количество граждан России, въезжающих в Украину, значительно сократилось.

В Госпогранслужбе сообщили, что в 2021 году границу с Украиной пересекли полмиллиона россиян. Семь тысяч получили отказ по разным причинам. Количество въехавших россиян во время войны неизвестно. Сейчас все пограничные пункты с Россией и Беларусью закрыты. Россияне могут въехать в Украину только из других стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.