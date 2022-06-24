Украина вводит визовый режим для россиян. Как это будет работать?

Украина вводит визовый режим для россиян. Постановление кабинета министров вступит в силу вступит 1 июля, после чего граждане России не смогут попасть на территорию Украины без получения визы. Как это будет работать, кто будет выдавать соответствующие документы и как на это реагируют сами украинцы?

Читайте об этом в материале телеканала "Настоящее время".

Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней раз в полгода. Въехать они могли только при наличии загранпаспорта и тщательной проверки на границе. После 2014 года количество граждан России, въезжающих в Украину, значительно сократилось.



"В 2013 году общее количество граждан Российской Федерации, количество пересечения границы на въезд в Украину было около 11 млн, в течение 2014 года пассажиропоток упал до 2,5 млн пересечений именно на въезд в Украину", – рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Вводить визовый режим последние восемь лет украинская власть не решалась. И вот спустя 4 месяца полномасштабной войны поняли, что пора. Безвизовый режим с Россией кабмин символично отменил именно в тот день, когда Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.



"Никто не определял этот момент специально, – говорит президент Украины Владимир Зеленский. – Это и есть ход истории. Россия сама специально сделала все, чтобы уничтожить любые связи с Украиной. Ну а мы делаем все, чтобы как можно сильнее были наши связи с Европейским союзом".



Решение о визовом режиме с Россией украинская власть приняла после того, как на сайте офиса президента появилась соответствующая электронная петиция. Зеленский поддержал ее, как только она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Мы спросили у случайных людей на улицах Киева, как они относятся к визовому режиму для россиян.



"Так, как они поступили, пусть они сидят дома. Мы обойдемся без них. Я сама из Харькова, и вот с марта месяца мы ищем убежище. Но разве можно так жить?"

"Я думаю, что правильно. В такой ситуации, в которой мы находимся, нормализации отношений уже не будет ближайшее время точно. Поэтому надо предпринимать все меры, чтобы позиция России на нас все меньше и меньше оказывала влияние".

"Правильно 100 процентов, потому что, скажем так, есть "хорошие россияне", как мы их называем. Но они уже тут. Они уже помогают. Я лично таких знаю. Их не так много, но они есть. Те, кто будет приезжать потом, это может быть для провокаций. И ничего хорошего в этом нет".

"Уже с 2015 года оно имело смысл. За это время, думаю, миллион нежелательных персон пересекли границу в обоих направлениях. И, скорее всего, очень существенный вклад внесли в развал нашей обороноспособности".

"Там не только визы, там надо всех через "фильтрационные лагеря" пропускать, так, как они там сейчас делают на востоке".

В МИД Украины нам объяснили, как и где россияне смогут получить визы с 1 июля, ведь Киев разорвал дипломатические отношения с Россией еще в первый день полномасштабной войны, а в начале марта Украина закрыла все диппредставительства на территории России.



"Сейчас у нас там нет ни посольств, ни консульств, – сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. – Поэтому дальнейшая работа с визовым режимом будет осуществляться с помощью внешних поставщиков услуг. Мы говорим о компании VFS Global, которая занимается сбором информации для визовых обращений. Это огромнейшие визовые центры, которые предоставляют услуги не только Украине, но и другим государствам. И мы планируем, что на территории России будут работать восемь таких визовых центров, которые будут собирать информацию от аппликантов, и дальше эта информация будет уже обрабатываться за пределами Российской Федерации. Для того чтобы работал визовый режим".

Визовые центры будут расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте украинского МИД. Это будут классические платные визы со стандартной ценой и разрешенным сроком пребывания в Украине до 90 дней. Те граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские посольства или консульства.



"Единственное – возможно, обработкой этих визовых ходатайств будут занимать немного больше времени, – уточнил Олег Николенко, представитель МИД Украины. – Потому что Россия относится к категории государств с повышенным миграционным риском. Соответственно, в обработке визовых обращений будут задействованы как дипломатические ведомства, так и компетентные органы Украины.

Важно понимать, что даже наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.



"Наличие визы – это не беспрепятственный проезд в нашу страну, – говорит пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, – каждый иностранец, в том числе и граждан Российской Федерации, должен подтвердить и другие намерения приезда в нашу страну для того, чтобы пограничники приняли какое-то позитивное решение".



Визовый режим с Россией Украина в первую очередь ввела из-за угроз национальной безопасности, говорят чиновники и дипломаты. В Госпогранслужбе сообщили, что в 2021 году границу с Украиной пересекли полмиллиона россиян. Семь тысяч получили отказ по разным причинам. Количество въехавших россиян во время войны неизвестно. Сейчас все пограничные пункты с Россией и Беларусью закрыты. Россияне могут въехать в Украину только из других стран: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы.