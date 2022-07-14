Украина сообщила о 20 погибших в результате ракетного удара по Виннице

20 человек погибли в результате ракетной атаки на Винницу в центральной Украине. Среди убитых — двое детей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Президент страны Владимир Зеленский назвал после удара Россию "страной-убийцей" и "страной-террористом".

Судя по опубликованным в соцсетях видео и фотографиям, одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведенные другой ракетой.

В результате обстрела нанесен серьезный ущерб зданиям, загорелись десятки запаркованных в этом районе автомобилей. Ранены как минимум 25 человек, передаёт Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Предположительно, удары были нанесены российскими ракетами. Незадолго до атаки в Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Глава региональной администрации Сергей Борзов заявил, что четыре российские ракеты были сбиты ПВО.