Украина сообщила о самом крупном с начала войны обмене пленными

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о крупном обмене пленными. Когда и где он точно произошёл - не сообщается.

Как говорится в сообщении ведомства, в Украину вернулись 144 военнослужащих. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 сержантов.

Утверждается, что из 144 военных 95 защищали завод "Азовсталь" в Мариуполе. Среди них 43 военнослужащих полка "Азов".

Утверждается, что большая часть обменянных - раненые, в том числе тяжело.

Лидер так называемой "ДНР" Денис Пушилин подвердил обмен, заявив, что он был паритетным - 144 на 144. По его словам, на украинских военных были обменяны российские военные и бойцы сепаратистов "ДНР". Пушилин подтвердил, что среди обменянных были несколько рядовых "националистических батальонов" с тяжёлыми ранениями.

Нынешний обмен – самый крупный с момента российского вторжения в Украину 24 февраля.

В Мариуполе в мае сдались в плен более 2 тысяч украинских военнослужащих, около 3-х месяцев защищавших этот город. Власти Украины заявляли, что будут принимать все меры для их освобождения.

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