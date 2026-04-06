Украина сообщила об ударе по российскому фрегату в Новороссийске

В ночь на 6 апреля украинские военные нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Он отметил, что фрегат является носителем крылатых ракет "Калибр".

По словам Бродви, удар был нанесен также по плавучей буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. Он добавил, что степень повреждений устанавливается разведкой.

Независимого подтверждения словам Бровди нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщая о ночной атаке на Новороссийск, не упоминал удары по порту или буровой установке. Он отметил лишь, что обломки беспилотников обнаружили на территории нескольких предприятий.