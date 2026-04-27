SIPRI: Украина тратит на оборону самую большую долю ВВП в мире

Согласно новому докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованному 27 апреля, военные расходы Украины в 2025 году достигли исторического максимума. Они выросли на 20 процентов и составили 84,1 миллиарда долларов – это около 40 процентов ВВП страны. На оборону сегодня уходит 63 процента всех государственных расходов Украины.

В целом Украина поднялась на 7-е место в глобальном рейтинге стран по объему военных трат, и уже четвертый год подряд занимает первое место в мире по соотношению военных расходов к ВВП.

Военные расходы России выросли на 5,9% в 2025 году, достигнув 7,5% ВВП.

"В 2025 году военные расходы в процентах от государственных расходов достигли самого высокого уровня за всю историю как в России, так и в Украине", — заявил Лоренцо Скараццато, научный сотрудник программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. "Вероятно, их расходы продолжат расти в 2026 году, если война продолжится, поскольку доходы от продажи российской нефти увеличиваются, а Украина ожидает крупного кредита от Европейского союза".

В абсолютных суммах в 2025 году больше на военные цели потратили: США (954 миллиарда долларов), Китай (336 миллиардов) и Россия (190 миллиардов).

Глобальные военные расходы снова выросли в 2025 году, поскольку государства отреагировали на очередной год войн, неопределенности и геополитических потрясений масштабными программами по наращиванию вооружений, пишет SIPRI, и отмечает резкий рост расходов в Европе на фоне войны и новых целевых показателей расходов НАТО. Основной вклад в глобальное увеличение военных расходов в 2025 году внес рост на 14% в Европе до 864 миллиардов долларов.