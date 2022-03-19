Украина утверждает, что в плен взяты не менее 562 российских военных

Власти Украины официально утверждают, что в плену в стране сейчас находится не менее 562 российских военнослужащих. Это число назвала в субботу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. По её словам, "со всеми пленными обращаются в соответствии с международным гуманитарным правом".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил о тысяче россиян, взятых в плен. Верещук подчеркнула, что официальные данные, очевидно, не полные, и оценка Зеленского может быть близка к истине.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в стране открылись специальные лагеря для военнопленных. Это подтвердила Верещук. "Они стоят на обеспечении и питаются так же, как и наши воины. Пленных будут тысячи. Однако их опрашивали, и они говорят, что не хотят возвращаться из плена в Россию", - заявила украинский вице-премьер. Она подчеркнула, что среди пленных есть военнослужащие-срочники. Власти России изначально заявляли, что срочники не участвуют в операции в Украине, однако затем были вынуждены признать их участие и даже попадание в плен. Как заявляют в Москве, сейчас все срочники выведены из Украины.

Проверить утверждения украинской стороны о российских военнопленных в условиях активных боевых действий не представляется возможным. Российское Минобороны признавало, что пленные есть, но не называло даже приблизительного числа. В соцсетях, в том числе от имени официальных структур, публикуются видео с российскими пленными - правозащитники из Human Rights Watch призывают Украину отказаться от этой практики, утверждая, что это нарушает права пленных.

Российская сторона и поддерживаемые ею сепаратисты также публикуют видео с взятыми в плен украинскими военными. Число украинских пленных, даже приблизительное, не сообщает ни одна из сторон.