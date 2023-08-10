Украина внесла Bacardi в список "спонсоров войны"

Власти Украины внесли компанию Bacardi Limited - одного из крупнейших производителей алкогольных напитков в мире - в список "международных спонсоров войны".

Как говорится в сообщении Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, "после полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию на миллионы долларов и привлекать там новых сотрудников. Таким образом, Bacardi продолжает платить налоги в бюджет России, поддерживать её экономику и спонсировать агрессию против Украины". В частности, по данным агентства, российское подразделение компании "Бакарди Рус" за год войны импортировала в страну продукции на 169 миллионов долларов, при этом чистая прибыль компании в прошлом году выросла более чем в 3 раза по сравнению с 2021 годом, составив 4,7 миллиарда рублей. Около 12 миллионов долларов, как утверждается, компания выплатила в бюджет России, тем самым поучаствовав в финансировании боевых действий против Украины.

Весной 2022 года, после российского вторжения в Украину, компания объявила о прекращении поставок в Россию и инвестиций в рекламу, однако в конце июня 2023 года слова об остановке поставок исчезли из пресс-релиза компании, - на это обратило внимание издание The Bell.

Газета The Wall Street Journal недавно сообщала, что сейчас в Bacardi работает 350 человек в семи городах России, и компания продолжает искать новых сотрудников.

Компании Bacardi, зарегистрированной на Бермудских островах, помимо одноименного рома принадлежат такие бренды, как водка Grey Goose, текила Patrón, виски Aberfeldy, Dewarʼs, William Lawsonʼs, джин Bombay Sapphire, бурбон Baron Otard, вермуты и вина Martini & Rossi.

Реакции компании на решение властей Украины пока нет.

Включение компании в список международных спонсоров войны не тождественно введению против него санкций. Такие компании могут продолжать работать на украинском рынке. В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции утверждают, что цель списка - "сделать так, чтобы таким компаниям было репутационно не выгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России "и осознали позицию всего цивилизованного и демократического мира"". В список внесены в частности австрийский Raiffeisen, британская Unilever, венгерский "ОТП Банк", французская корпорация Auchan и ряд других известных компаний, которые продолжают вести бизнес в России.