Украина ввела санкции против 199 россиян и одного украинца

Украина ввела санкции против 200 человек, связанных с Россией. Соответствующий указ подписал президент президент Владимир Зеленский.

Под ограничения попали помощник президента России и член набсовета "Росатома" Юрий Ушаков, помощник президента Лариса Брычева, советник главы "Росатома" Ренат Карчаа, экс-руководитель аппарата военно-промышленной комиссии Игорь Боровков и назначенный Россией директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Он единственный украинец в санкционном списке.

В начале февраля Зеленский ввёл санкции против 200 компаний из России – в том числе в отношении "Росатома", его дочерних компаний и других фирм атомной отрасли. В список вошло ФГУП "Запорожская АЭС".

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Украинская сторона утверждает, что сотрудников станции вынуждали заключать контракты с "Росатомом".

Евросоюз рассматривает введение десятого по счёту пакета санкций против Москвы из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения могут затронуть ядерный сектор.

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