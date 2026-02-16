Украина ввела санкции против российских спортсменов и чиновников

Украина ввела санкции против десяти российских спортсменов и спортивных чиновников, "поддерживающих агрессию России, причастных к похищению украинских детей и незаконно посещавших временно оккупированные территории Украины".

В списке глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович (в свое время бывший помощником президента России), борцы Евгений Байдусов и Имам Ганишов, тхэквондисты Владислав Ларин и Максим Храмцов, лучница Светлана Гомбоева, фехтовальщица Яна Егорян, гимнастка Ангелина Мельникова, дзюдоистка Мадина Таймазова и боксер Федор Чудинов.

Как сказано в указе президент Владимира Зеленского, список составлен на основе петиции, подготовленной украинским скелетонистом, членом олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем.

Гераскевич выступал на Олимпиаде в Италии в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов и позже был дисквалифицирован за отказ поменять шлем.

"Когда украинцам на Олимпиаде запрещают вспоминать жертв российской агрессии, это глобальный откат от справедливости. Мы будем восстанавливать справедливость", заявил Зеленский.

Как сказано, санкции введены против тех, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный Крым, кто публично оправдывает российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирает средства для российских оккупантов и проводит мероприятия для украинских детей, которых незаконно похитили.