Украина ввела санкции в отношении структур "Альфа-групп"

Владимир Зеленский ввёл санкции против компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины.

В списке 18 юридических лиц, среди которых структуры "Альфа-групп" – люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Financial Limited. Им принадлежат 100% акций Sense Bank (прежнее название — "Альфа-банк Украина"). Через эти компании банком владеют российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман (он уроженец Львова) и Петр Авен.

Ограничения вводятся на 10 лет и предусматривают блокировку имеющихся на территории Украины активов, невозможность выведения капиталов за пределы страны, запрет на увеличение уставного капитала предприятий, в которых иностранные резиденты владеют 10% или более капитала.

"Должна быть заблокирована деятельность всех физических и юридических лиц, на которой основана способность российского режима терроризировать Украину и международный порядок", — написал Зеленский в телеграме.

В конце марта Нацбанк Украины признал репутацию компаний-владельцев Sense Bank небезупречной. В будущем это позволит украинским властям национализировать банк.

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