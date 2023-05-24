Три крупнейших российских частных банка обжаловали санкции ЕС в суде

Три крупнейших российских частных банка, Альфа-Банк, "Тинькофф" и Росбанк обжаловали в суде санкции Евросоюза. Внимание на это обратил телеграм-канал The sanctions law.
Санкции в отношении этих и ещё нескольких российских банков входят в десятый пакет экономических санкций Евросоюза, принятый 25 февраля этого года, к годовщине военного вторжения России в Украину.
Активы этих банков в странах Евросоюза подлежат заморозке, европейским компаниям запрещается заключать с ними сделки, они отключаются от системы SWIFT. В мае эти банки, как и ряд других, попали также под санкции Великобритании.
После российского вторжения в Украину российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны стран Запада. ЕС объяснил санкции против частных банков из России тем, что они обеспечивает "существенный доход" государству и обладают значимой ролью в экономике.
Иски российских банков поданы в суд Евросоюза. Доводы истцов не сообщаются. "Тинькофф" отказался комментировать дело российской версии журнала Forbes, издание направило запросы и в два других банка.
- Основатель "Тинькофф-Банка" Олег Тиньков и основные совладельцы "Альфа-Банка" Михаил Фридман и Пётр Авен находятся под персональными санкциями Великобритании и Евросоюза. Фридман и Авен обжаловали это в суде.
- В марте Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, заявив, что продал свою долю в группе "Тинькофф". Авен и Фридман в марте также рассказали, что продают свои пакеты акций другому совладельцу "Альфа-Банка" Андрею Косогову и намерены добиваться снятия с них санкций.
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