Три крупнейших российских частных банка обжаловали санкции ЕС в суде

Три крупнейших российских частных банка, Альфа-Банк, "Тинькофф" и Росбанк обжаловали в суде санкции Евросоюза. Внимание на это обратил телеграм-канал The sanctions law.

Санкции в отношении этих и ещё нескольких российских банков входят в десятый пакет экономических санкций Евросоюза, принятый 25 февраля этого года, к годовщине военного вторжения России в Украину.

Активы этих банков в странах Евросоюза подлежат заморозке, европейским компаниям запрещается заключать с ними сделки, они отключаются от системы SWIFT. В мае эти банки, как и ряд других, попали также под санкции Великобритании.

После российского вторжения в Украину российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению со стороны стран Запада. ЕС объяснил санкции против частных банков из России тем, что они обеспечивает "существенный доход" государству и обладают значимой ролью в экономике.

Иски российских банков поданы в суд Евросоюза. Доводы истцов не сообщаются. "Тинькофф" отказался комментировать дело российской версии журнала Forbes, издание направило запросы и в два других банка.