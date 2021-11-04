Украина выразила протест против приезда Путина в Севастополь

МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с поездкой президента России Владимира Путина в аннексированные Крым и Севастополь. В заявлении ведомства подчёркивается, что не согласованный с Украиной визит в Киеве считают грубым нарушением международного права и обязательств России.

Путин неоднократно посещал Севастополь и Крым после аннексии, Украина каждый раз после этих визитов выражает протест.

В ходе нынешней поездки Путин, в частности, принял участие в онлайн-заседании Высшего совета Союзного государства России и Беларуси, на котором были подписаны так называемые союзные программы. Александр Лукашенко в своём выступлении, по всей видимости в шутку, посетовал, что Путин не взял его с собой в Крым. Беларусь формально не признаёт аннексию Россией Крыма, хотя и не поддерживает международные резолюции, осуждающие эту аннексию.

Ранее Путин выступил в Севастополе перед сооружённым в этом году мемориалом, посвящённым завершению Гражданской войны в России. Памятник включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие красных и белых, и женскую фигуру – по замыслу скульптора, это образ матери-России, "призывающей к примирению своих сыновей". Свою речь Путин приурочил ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября. По словам Путина, "мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство". Он также заявил, что Севастополь и Крым "навсегда теперь с Россией".

Массовых мероприятий в честь праздника в этом году фактически нет из-за карантинных мер, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В Севастополе несколько дней назад были сооружены блокпосты на въездах в город, на которых у въезжающих проверяли наличие QR-кодов о вакцинации или тестирования на коронавирус. Однако они были сняты, не дожидаясь завершения периода так называемых нерабочих дней. СМИ связали это с предстоящим визитом Путина и желанием властей разбавить негативный фон.