Украина завладела документацией подлодки "Князь Пожарский"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что получило доступ к закрытой внутренней документации о новейшей подводной лодке России — атомной стратегической субмарине К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А".

Согласно этому заявлению, в распоряжении военной разведки Украины оказались:

поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

боевые инструкции для экипажа;

боевая схема корабля, схемы систем жизнеобеспечения и организационной структуры экипажа;

предписания экипажу в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий при буксировке и другие должностные инструкции;

инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, принимавших участие в исследовании

Также получена выписка из книги корабельных распорядков "Пожарского". Этот объемный документ регулирует повседневную и боевую деятельность судна.

Подводные лодки проекта 955А "Борей-А"— один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины оснащены 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Стратегическая подводная лодка "Князь Пожарский" была включена в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ 24 июля 2025 года. На боевое дежурство её принимал лично Владимир Путины. Постоянное место базирования — Гаджиево, Мурманская область.

Полученная разведкой информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора России, подчеркивается в сообщении ГУР.