Июльский дождик

27 июля Владимир Путин посетил Санкт-Петербург. На Неве проходил военно-морской парад, и тем же утром Ленинградская область была атакована более чем десятком украинских БПЛА.

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил Путину медаль "За верность российскому флоту".

В эти дни в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проходят учения под названием "июльский шторм". Их цель — проверить готовность сил флотов к выполнению нестандартных задач.

Ранее в Северодвинске на заводе "Севмаш" Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном ракетном подводном крейсере "Князь Пожарский". Эта атомная подводная лодка класса Борей-А может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет.

Выступая на совещании по вопросу стратегии развития подводных сил ВМФ, Путин рассказал, что Россия планирует построить не менее девяти неатомных подводных лодок.

Есть ли сила у российского флота или это фикция? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с военным экспертом Юрием Фёдоровым и главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым.











