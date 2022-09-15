МАГАТЭ призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС.

Как пишет агентство Reuters, за принятие резолюции проголосовали 26 стран, Россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались.

В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также на любом другом ядерном объекте в Украине". В документе также отмечается, что оккупация станции Россией значительно увеличивает риск ядерной аварии.

Это уже вторая подобная резолюция, оба документа были предложены Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в совет управляющих МАГАТЭ.

Как пишет Reuters, миссия России при МАГАТЭ назвала "ахиллесовой пятой" этой резолюции то, что в ней ничего не говорилось о систематических обстрелах станции. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС.