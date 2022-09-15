МАГАТЭ призвало Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС.
Как пишет агентство Reuters, за принятие резолюции проголосовали 26 стран, Россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались.
В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также на любом другом ядерном объекте в Украине". В документе также отмечается, что оккупация станции Россией значительно увеличивает риск ядерной аварии.
Это уже вторая подобная резолюция, оба документа были предложены Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в совет управляющих МАГАТЭ.
Как пишет Reuters, миссия России при МАГАТЭ назвала "ахиллесовой пятой" этой резолюции то, что в ней ничего не говорилось о систематических обстрелах станции. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС.
- Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчёт о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений, в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В подготовленном отчёте говорится, что необходимо установить вокруг станции "зону безопасности". МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года.
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