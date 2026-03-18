Украинские Силы специальных операций (ССО) заявили об успешном ударе по объекту российского спецподразделения "Рубикон" недалеко от Донецка.

В сообщении говорится, что также поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем, а в поселке Вольное – склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов, утверждают в ССО. Отмечается, что успеху этой серии ударов способствовали "подпольщики Движения сопротивления".

Российская сторона эти сообщения пока не комментировала. Независимого подтверждения информации украинской стороны нет.

О российском Центре перспективных беспилотных технологий "Рубикон" впервые стало публично известно в октябре 2024 года, после того как центр проинспектировал министр обороны Андрей Белоусов. До его визита название центра не упоминалось ни в медиа, ни в соцсетях, хотя по официальной версии "Рубикон" был создан по личному указанию Белоусова на базе одного их российских подразделений беспилотной авиации еще в августе 2024 года и за два месяца успел поразить "более 400 единиц вооружения и техники ВСУ".

Украинские военные и международные эксперты говорили о центре "Рубикон" как об одном из самых эффективных начинаний Минобороны РФ в области боевого применения дронов.

Радио Свобода сообщало, кто является начальником "Рубикона", где находится его основная база и как в установлении местоположения помог прокремлёвский телеведущий Владимир Соловьев.