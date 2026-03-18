Украина заявила о поражении секретного центра "Рубикон" под Донецком

Андрей Белоусов во время посещения центра "Рубикон", октябрь 2024 года

Украинские Силы специальных операций (ССО) заявили об успешном ударе по объекту российского спецподразделения "Рубикон" недалеко от Донецка.

В сообщении говорится, что также поражен координационный центр работы подразделений беспилотных систем, а в поселке Вольное – склады боеприпасов, имущества и техники, а также место накопления и распределения боеприпасов, утверждают в ССО. Отмечается, что успеху этой серии ударов способствовали "подпольщики Движения сопротивления".

Российская сторона эти сообщения пока не комментировала. Независимого подтверждения информации украинской стороны нет.

О российском Центре перспективных беспилотных технологий "Рубикон" впервые стало публично известно в октябре 2024 года, после того как центр проинспектировал министр обороны Андрей Белоусов. До его визита название центра не упоминалось ни в медиа, ни в соцсетях, хотя по официальной версии "Рубикон" был создан по личному указанию Белоусова на базе одного их российских подразделений беспилотной авиации еще в августе 2024 года и за два месяца успел поразить "более 400 единиц вооружения и техники ВСУ".

Украинские военные и международные эксперты говорили о центре "Рубикон" как об одном из самых эффективных начинаний Минобороны РФ в области боевого применения дронов.

Радио Свобода сообщало, кто является начальником "Рубикона", где находится его основная база и как в установлении местоположения помог прокремлёвский телеведущий Владимир Соловьев.

