Украина заявила об убийстве иранских советников, помогавших России

Власти Украины утверждают, что украинскими военными были убиты находившиеся на аннексированных Россией территориях инструкторы из Ирана.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Guardian.

Ранее в Киеве утверждали, что в аннексированном Крыму находится небольшая группа иранских специалистов, обучающих российских военных обращаться с дронами иранского производства "Шахед-136", которые Россия использует для ударов по объектам в Украине. О присутствии иранских советников в Крыму сообщали и представители администрации США.

Иран и Россия отрицали как поставку беспилотников, так и присутствие советников. В начале ноября глава МИД Ирана заявил, что страна поставляла дроны России, но до начала войны.

"Вас не должно быть там, где вас не должно быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", — заявил Данилов. Он также подчеркнул, что любое иранское военное присутствие на оккупированных Россией территорией будет рассматриваться Украиной как законная цель.