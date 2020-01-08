Boeing 737-800 украинских международных линий со 180 пассажирами и экипажем на борту потерпел крушение во время взлета из аэропорта Тегерана, сообщают информационные агентства со ссылкой на иранские СМИ.

Самолет следовал рейсом 752 в международный аэропорт Киева Борисполь. По предварительным данным, самолет упал в юго-западном пригороде Тегерана. Он вылетел из Тегерана с опозданием на час в 6:12 утра по местному времени. Полуофициальное информационное агентство Ирана Fars сообщает, что причиной были технические неполадки.

Информацию о том, что рейс Тегеран – Киев был прерван, подтверждает и сайт, отслеживающий воздушные перелеты Flightradar24.

Иранское информационное агентство Isna поместило в Твиттере любительское видео, где, как оно утверждает, снят момент падения и взрыва украинского самолета.

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