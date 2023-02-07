Украинская греко-католическая церковь перейдёт на западный календарь

Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября 2023 года переходит на новый стиль для праздников с фиксированными датами. Это постановил Синод УГКЦ, говорится на сайте церкви. В заявлении сказано, что о таком изменении просили многие верующие.

"В частности, Рождество Христово – 25 декабря, Богоявление – 6 января, Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта, Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября, Святого Николая – 6 декабря", – говорится в публикации.

Приходы, которые еще не готовы перейти на новый календарь, смогут праздновать фиксированные по времени праздники по старому стилю до сентября 2025 года.

Украинская греко-католическая церковь – третья по численности после Украинской православной церкви и Православной церкви Украины.