Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область и другие регионы РФ

В Ростовской области в результате атаки дрона погибли два человека, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.

По его словам, удар пришёлся по автомобилю в Зимовниковском районе, недалеко от трассы Зимовники — Элиста. Машина загорелась, оба находившихся в ней человека погибли.

На хуторе Чукаринский из-за падения беспилотника было нарушено энергоснабжение частных домов, в одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах. Там пострадавших нет.

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в городе. Как пишет телеграм-канал Astra, там был атакован радиозавод "Сигнал", который производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров написал в соцсетях о "прилётах на территории промышленных предприятий" в Ставрополе и "небольшом пожаре". О пострадавших не сообщается.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 26 июля над российскими регионами и оккупированным Крымом были сбиты в общей сложности 54 украинских беспилотника. Утром в субботу были перехвачены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.