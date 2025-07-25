"Кошмарное чувство беспомощности". Как Сочи пережил атаку беспилотников

24 июля Сочи подвергся самой массированной за годы войны атаке беспилотников – две сотрудницы РЖД погибли, больше десятка человек ранены, аэропорт закрыт больше суток, задержаны свыше 50 авиарейсов. Кое-кто из-за пожаров потерял дома. Меж тем опрошенные редакцией "Окна" жители Сочи жалуются, что в некоторых районах не было сирен, и взрывы стали для них неожиданностью.

Текст: проект "Окно"

Многие ждали в аэропорту вылета дольше 9 часов, пассажиры некоторых рейсов – до сих пор их не дождались. В соцсетях тем временем развернулась целая битва: тем, кто оказался в Сочи на отдыхе и жаловался на задержку рейсов, пользователи из других регионов отвечают: "Это уже не СВО, а война, в такое время дома надо сидеть, а не *опу в море мочить". Пострадавшие отвечают, что "войну начинали" не они лично, а право на отдых заслужили "налогами и вообще".

"Как она кричала!"

Обе погибшие во время атаки беспилотников работали в бригаде Федеральной пассажирской компании на РЖД.

– Это был ужас. Когда движение по Авиационной остановилось, мы услышали крики, пробрались к машине [пострадавшей]. Водитель, видимо, погибла сразу, а вторая женщина так страшно кричала, просила о помощи. Мы бегали вокруг и не могли даже набрать скорую, потому что связь была заблочена как раз из-за угрозы беспилотников. Кошмарное чувство беспомощности, – рассказала редакции "Окна" Светлана, жительниц Адлера.

Коллеги погибших рассказали, что беспилотник попал в машину Александры Сайфулиной, начальницы поезда. По их предположению, она предложила коллегам подвезти их из Имеретинского курорта в Адлер, но в районе улицы Авиационная на автомобиль упали "фрагменты дрона". Александра Сайфулина погибла на месте. Ее коллега‑проводник от ран погибла в больнице. Трое других сотрудников РЖД, ехавшие на заднем сидении машины Сайфулиной, с травмами госпитализированы и находятся в госпитале.

В результате атаки ранения получили 11 человек, четверо госпитализированы, объявил позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, остальные раненые получили травмы от обломков одного из сбитых дронов, упавших в Адлерском районе Сочи.

"На месте падения начался пожар площадью в 200 кв м", сообщили в МЧС по краю.

Жители Сочи рассказали редакции, что наблюдали не менее 50 ударов в разных районах города, в том числе атаку на нефтебазу в Сириусе. Жители пострадавших районов и постояльцы местных отелей вынуждены были бежать в подвалы и в подземные парковки – открытых бомбоубежищ они не нашли.

В Адлерском районе Сочи из-за падения дронов произошел пожар в гаражном кооперативе по улице Авиационная. По официальным данным, сгорели восемь гаражей. Сами жители уверяют, что это были не гаражи, а полноценные жилые дома. Однако официально эти переделки власти не узаконили, поэтому владельцы боятся отказа в полноценной компенсации за потерю жилья.

– Там сейчас завалы, пол-улицы этих "домов-гаражей" огонь уничтожил. Люди пытались спасти хоть что-то, так и пострадали еще больше. Это не маргиналы, обычные семьи – все цивильно сделали, у них бешенных денег на покупку дома просто не было, вот и крутились, – говорит родственник одного из травмированных на Авиационной Сергей.

Один из погорельцев рассказал изданию Sochi1.RU, что строил свой дом последние 20 лет. Он узаконил постройку, однако жилым помещением чиновники ее так и не признали.

"Я строил этот гараж 20 лет назад, с зарплаты, экономя деньги. Для меня это было лучшим местом на земле. А сейчас что? Я спас только кресло и какую-то ерунду, впопыхах. Бытовая техника, мебель – все сгорело", – цитирует пострадавшего Sochi1.RU.

Помимо отказа в компенсациях за утраченное имущество жителей беспокоит отсутствие полноценного оповещения об опасности.

– У нас люди гибнут в городе, а сирены в центре Сочи так и не включили! Это маразм какой-то, – описывает ситуацию очевидец Андрей. – Мы проснулись в полпервого ночи от взрыва. Подумали, гром. Живем в районе Бочарка. Так ни смс, ни сирены… ничего! Слышно было 5 ударов.

– Вчера толпой на балконе наблюдали, как беспилотники летели, и как ПВО часть посбивали. Они кружили над железнодорожным вокзалом, их прямо там сбивали. Сбивали и над морем, но там нам уже не видно было, – рассказывает Наталья, соседка Андрея.

– В один момент прилетело пять штук! Плавно прошуршали вдоль побережья, мимо вокзала и дальше в сторону Олимпийского спокойно улетели, – делится Роман из Адлера. – Над центром Адлера, примерно над "Плазой" и рынком. И ПВО их не сбивало! Ни одной ракеты не было!

По словам очевидцев, несколько ракет они увидели еще до взрывов.

– Я вздрогнула сначала от ракет, увидела именно их сначала. Но у нас граница города, не район жд вокзала, – пишет Наталья из Адлера. – У меня окна на другую сторону от моря и сначала непонятно было, что за вспышки в окнах. А это ракеты летели. Потом уже на балкон вышли, он на сторону моря. Сбивали [ракетами дроны], не спорю. Но! Минимум пять БПЛА кружили на Адлером спокойно.

Житель Сочи вблизи поселка Сириус, где дроны попали в нефтебазу, рассказал, что в этом районе сирен тоже не было слышно – жители проснулись от звуков взрывов.

– Мы даже не поняли, что нефтебазу подорвали, громкого взрыва, как в аэропорту ранее, не было. Сначала дрон попал на заправку рядом с базой, АЗС горела долго очень. Была жесть просто, – признается Наталья. – Быстро потушили, но зарево было видно с балкона.

Глава федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин подтвердил, что один из дронов попал по нефтебазе. В Минобороны сообщили о 42 перехваченных беспилотниках за ночь с 23 на 24 июля.

"Семь из них были сбиты над Краснодарским краем. Еще 32 – над Черным и Азовским морем", – заявили в ведомстве.

Сами жители, вспоминая атаки, перечисляют куда больше взрывов в черте Сочи и Адлера. Виктор, живущий в поселке Сириус, рассказывает, что видел больше взрывов в районе аэропорта, чем возле нефтебазы.

– После атаки вскоре вспыхнуло из места, откуда ракеты летели. Похоже, по расчету ударили, так как потом он замолк и по нефтебазе не летело, а по аэропорту еще раз пять прилетело, – говорит Виктор. – После удара по расчету уже со стороны границы [российско-абхазской границы] только работали. По аэропорту нормально прилетало, с Кирпички хорошо видно было.

Виктор просит не указывать его фамилию, потому что считает, что детали атаки "разглашать запрещено".

– С одной стороны, все местные знают, где расчеты стоят. Но нам запрещают показывать любые последствия [атак], а в итоге "на верх" и в СМИ отчитываются фото с "обломками" и "все сбито", – говорит он. – Если что-то не нравится, про нас говорят: "А это фейк".

В соцсетях под постами об атаках беспилотников жителей Сочи и Адлера просто "бомбит" от "вбросов про фейки" в ответ на их жалобы и рассказы о деталях ЧП.

"Какой такой фейк! Я тоже в Сочи живу в районе Донская. Ночью от этих взрывов и проснулась!" – пишет Елена.

"Это точно! Даже в районе резиденции президента (Бочаров ручей) тоже взрывалось что-то. Проснулись от взрывов и сигналки машин всех сработали", – пишет Светлана.

"Какой фейк!!!!!! – возмущается другая жительница Сочи. – Я с работы ехала с набережной в первом часу ночи под эти взрывы!!!!!"

"До трех утра примерно гремело в небе, очень страшно", – признается Оксана.

"Аэропорт – все!"

Из-за ночных атак был закрыт аэропорт Сочи. Пресс-служба аэропорта подтвердила, что на утро 25 июля задержано "больше 50 рейсов". Согласно подсчетам пассажиров, таких рейсов больше 90.

Вылеты в Сочи задерживают в разных городах России – к примеру, из Сибири не вылетели свыше 800 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Жители Москвы, чей вылет был задержан на 9 часов, вместо 10 часов вечера смогли улететь только в 7 часов следующего утра.

– Нас на три часа позже завели в самолет. Сидели там еще полчаса примерно. Потом нам сказали, что небо перекрыто полностью, взлетать опасно: "Аэропорт – все!". Вывели всех обратно, – говорит Светлана. – Я осталась в аэропорту, потому что было непонятно – а когда полетим-то. Глаз не сомкнула. В аэропорту было очень страшно, потому что взрывы все продолжались и продолжались. У всех паника, даже персонал не в себе! Некоторые [пассажиры отмененного рейса] плюнули и уехали, и даже не вернулись к утреннему рейсу. Видимо, испугались в такой обстановке взлетать. У меня выхода не было, нужно было срочно возвращаться [в Москву]. Только в 7 утра мы наконец взлетели.

Атаки беспилотников также остановили движение на железной дороге. На станции Песчанокопская в Ростовской области дроны повредили контактную сеть, сообщили в РЖД. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил также о повреждении здания станции.

"Четвертый час стоим на жаре. Говорят, контактную сеть повредило. Поезда не ходят, воды нет. Люди с детьми, никто ничего не объясняет, когда поедем", – цитирует издание RostovGazeta читателя, который вместе с семьей застрял в поезде прямо возле станции пассажира.

Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что из-за атаки БПЛА вокзал остался без электроснабжения, но "железнодорожная инфраструктура не повреждена". Движение на 25 июля восстановлено, но 12 поездов отстают от расписания.

Эксперты авиабезопасности не раз заявляли, что подобное можно было предвидеть задолго – даже не два года назад, а еще в 2018 году.

– Динамика возрастающая, сухие цифры: в 22-м году не было закрытия аэропортов вовсе, в 23-м – уже свыше 20 раз, в 24-м – сотни случаев, а в 25-м – только к лету более 200 закрытий. И будет только расти. Аэропорты южного направления третий год подряд уже закрыты. Не исключено, что эта география будет расширяться, и мы столкнемся с тем, что было в марте 2022 года – когда авиасообщение с югом страны было полностью прекращено, – комментирует Андрей Патраков, эксперт по авиабезопасности, гендиректор "RunAvia". – Понятно, что любые ограничения полетов – результат тщательной оценки рисков и являются мерой необходимой. Но эта проблема не вчера появилась. И беда как раз в том, что никто ею не занимается до сих пор. Не вижу, чтобы угрозу атак пытались начать решать не при помощи отмен вылетов и закрытия аэропорта. Массовые закрытия со временем убьют гражданскую авиацию, это совсем не выход.

По мнению эксперта, в подобных случаях малоэффективно активное использование средств одной только радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

– Это влияет на навигационное оборудование самолетов и наземное оборудование аэропорта – высокие риски. Решить проблему способна эшелонированная система обороны, но только гражданского назначения. В нюансы вдаваться не могу, это прерогатива военных, но упрощенно – система обороны, включающая различные методы обнаружения и средства для их уничтожения. В том числе на бытовых дронах довольно успешно в мире используется система "отлова" беспилотников и их перепрограммирования, чтобы они летели не по заданному маршруту, а куда-нибудь за пределы аэропорта. Для модернизированных аппаратов, которые работают на разных частотах и т.п., этот метод не сработает – нужно что-то другое, – предупреждает эксперт. – После всех этих открытых ящиков Пандоры в ходе российско-украинского конфликта надо понимать, что все, что там применяется – все теперь может быть использовано террористами в любой стране мира. Это теперь угроза для гражданской авиации (и не только для авиации) во всем мире.

На создание эшелонированной системы обороны, по словам эксперта, могут уйти годы. Проблема, что в России к этому даже не приступили.

– А может быть, и больше. Но, к примеру, Великобритании это уже удалось сделать. Это просто нужно было давно начинать делать, чтобы не было того, что сейчас уже происходит. Характер угрозы был иного масштаба, но непосредственно военные атаки на авиабазу РФ были еще в 2018 году. Естественно, никто не захотел делать никаких выводов. Я даже до сих пор удивляюсь, что из террористов никто пока нигде в мире не сделал тоже самое с гражданским аэропортом. Но после событий 1 июня 2025, я думаю, теперь это лишь вопрос времени, где и когда в мире это произойдет, – говорит Андрей Патраков. – В ответ на наши предостережения последние 6-7 лет нам говорят "давайте в закрытом режиме". Мол, не надо давать идеи террористам. Поэтому широко и эту тему и не говорили.