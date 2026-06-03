Украинские беспилотники поразили корвет "Бойкий" в Кронштадте

Украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте (Санкт-Петербург) корвет "Бойкий". Об этом сообщил глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), опубликовав видео.

Утверждается, что это произошло в седьмом часу утра 3 июня во время массированной атаки украинских беспилотников на Петербург, в ходе котороё помимо прочего был поражён нефтяной терминал.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее писал о поражении военного объекта в Кронштадте, не приводя деталей.

Корвет известен тем, что сопровождал танкеры российского "теневого флота". Он находился в Кронштадте на ремонте.

Глава украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что поражены были два российских корабля Балтийского флота. Название второго не сообщается.

Минобороны России пока не комментировало утверждения о поражённых кораблях. Также неясны масштабы полученных повреждений. Провоенный блогер Борис Рожин подтвердил поражение корвета "Бойкий", написав, что "дрон попал в надстройку".

В соцсетях появились видео пожара в Кронштадте.

ASTRA пишет, что был атакован "Кронштадтский морской завод", который обслуживает корабли и подлодки ВМФ РФ.

В Петербурге в среду открывается международный экономический форум, на котором ожидается выступление президента России Владимира Путина. Глава города Александр Беглов говорил, что в ходе форума Петербург будет представлен как "столица морских и беспилотных технологий".