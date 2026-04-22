Украинские дроны атаковали аннексированный Севастополь

Украинские беспилотники атаковали порт в аннексированном Севастополе в ночь на 22 апреля, сообщают украинские и российские власти.

Генштаб ВСУ заявил, что поражён пункт управления путями военных кораблей Черноморского флота "Стрелецкий".

В ночь на 22 апреля российский губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале сообщал о работе ПВО в городе. Развожаев заявил, что российские военные сбили пять беспилотников. По словам чиновника, пострадавших нет, а в результате атаки выбило окна в районе Радиогорки. Недалеко оттуда находится военная база и место стоянки кораблей.

Минобороны России также сообщило об обстрелах в аннексированном Крыму и над акваторией Чёрного моря, но дополнительных деталей не привело.

Телеграм-канад "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков также сообщал об обстрелах Севастополя.

Кроме того, по данным Генштаба Украины, ВСУ обстреляли пункты управления дронами в районах Коровяковки и Тёткина в Курской области, а также пункт управления БПЛА "Молния" в районе Добролюбовки в Харьковской области.