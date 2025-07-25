Украинские дроны в ночь на 25 июля атаковали завод "Невинномысский Азот" неподалёку от Ставрополя, это одно из крупнейших в Европе производств азотных удобрений и аммиака.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил о 37 "прилётах", масштаб разрушений неизвестен. "Ситуацию контролируем. Прошу всех убрать панику и не распространять слухи", – заявил он в своём телеграм-канале.

ПВО работало с половины третьего ночи до шести утра, сообщила местная "Комсомольская правда". Утверждается, что обошлось без жертв.

Многочисленные прилёты дронов зафиксированы в Новочеркасске в Ростовской области, где расположено много промышленных производств. О попаданиях и разрушениях не сообщается. Три человека были ранены. Местные СМИ фотографируют последствия взрывов, на которых видно, что боевая часть дронов начинена элементами для поражения людей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в городе Тимашевск обломки беспилотника упали на территорию вокзала и повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда Москва — Новороссийск. Два человека получили лёгкие травмы.

"В результате падения БПЛА вокзал Тимашевска остался без электроснабжения, которое уже восстановлено. Повреждения железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано", — написал Кондратьев. Сообщается о повреждении сети на станции Песчанокопская Ростовской области. В двух регионах задержаны более 20 пассажирских поездов.

Российское министерство обороны утверждает, что сбило 105 беспилотников над девятью регионами и акваторией Азовского моря. Больше всего дронов сбили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. Сколько дронов не было перехвачено — не говорится.