Украинские футболисты будут играть на Евро-2020 в новой форме

УЕФА и Украинская ассоциация футбола достигли компромисса в вопросе о дизайне формы игроков - с картой страны и лозунгами "Слава Украине!" "Героям слава!"



Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил использование карты Украины с малым гербом Ассоциации в виде Тризуба и надписью "Ukraine".



Вечером в пятницу, 11 июня, "Украинска правда" сообщила, что, как считает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, удалось достичь "победного компромисса". Последний заключается в том, что сборная будет выступать в форме, к которой добавят еще один элемент. Это утвержденная 11 июня Исполкомомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одним надписью "Слава Украине". В то же время, лозунг "Героям Слава" разместят за картой. Это означает, что местоположение надписи "Героям Слава" изменят.

Эта символика будет использоваться в матчах национальных сборных и на международной арене - на всех официальных мероприятиях. Об этом официально сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он назвал лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" уникальным национальным футбольным кодом, который объединил всех украинцев.

В УЕФА проанализировали форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза. В УЕФА отметили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган «Героям слава» украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл. Об этом 10 июня писал портал "Чемпионата", обращает внимание "Голос Америки".