Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА обязал Украинскую ассоциацию футбола убрать лозунг "Героям слава", размещённый на форме сборной. Об этом сообщают Agence France-Presse и спортивное издание "Трибуна".

Форма была представлена перед чемпионатом Европы. На ней изображена карта Украины и слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Футболки были резко раскритикованы российскими политиками и спортивными чиновниками из-за того, что Украина изображена на них в международно-признанных границах — то есть, с аннексированным Россией Крымом.

Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА. В международной организации заявили корреспонденту российского издания "Чемпионат", что контур Украины может остаться на форме в существующем виде, как и лозунг "Слава Украине". Однако лозунг "Героям слава" чиновники посчитали несущим явный политический подтекст: сочетание двух фраз часто связывают с украинскими националистическими организациями.

В Украинской федерации футбола сообщили национальной службе Радио Свобода, что ведут переписку с УЕФА. "Наши юристы изучают письмо", — сказал представитель организации.