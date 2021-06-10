Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА обязал Украинскую ассоциацию футбола убрать лозунг "Героям слава", размещённый на форме сборной. Об этом сообщают Agence France-Presse и спортивное издание "Трибуна".
Форма была представлена перед чемпионатом Европы. На ней изображена карта Украины и слоганы "Слава Украине" и "Героям слава". Футболки были резко раскритикованы российскими политиками и спортивными чиновниками из-за того, что Украина изображена на них в международно-признанных границах — то есть, с аннексированным Россией Крымом.
Российский футбольный союз подал жалобу в УЕФА. В международной организации заявили корреспонденту российского издания "Чемпионат", что контур Украины может остаться на форме в существующем виде, как и лозунг "Слава Украине". Однако лозунг "Героям слава" чиновники посчитали несущим явный политический подтекст: сочетание двух фраз часто связывают с украинскими националистическими организациями.
В Украинской федерации футбола сообщили национальной службе Радио Свобода, что ведут переписку с УЕФА. "Наши юристы изучают письмо", — сказал представитель организации.
- Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована с УЕФА, поэтому организация не может её запретить.
- В 2018 году Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу "Слава Украине!". В ФИФА посчитали это политическими заявлениями.
- Команды из аннексированного Россией Крыма не входят в российские футбольные объединения. В 2014 году "Новая газета" опубликовала расшифровку записи заседания исполкома РФС, члены которого решили не принимать крымские клубы, чтобы не попасть под международные санкции.
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