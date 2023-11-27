Украинские хакеры сообщили о взломе систем пресс-центра Минобороны РФ

Украинские хакеры утверждают, что смогли взломать сети департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, который возглавляет Игорь Конашенков, сообщает телеграм "Кибер Сопротивление".

По данным канала, хакеры получили доступ к российской системе мониторинга и аналитики СМИ "Катюша".

По утверждению украинской стороны, сотрудники департамента российского министерства и подконтрольные ему пресс-службы военных округов и флотов постоянно анализируют информационное поле о российских вооружённых силах, включая отдельный мониторинг иностранных СМИ.

Сайт InformNapalm, который занимается аналитикой информационного пространства, публикует скриншоты ежедневных обзоров СМИ, которые, как утверждается рассылаются в пресс-службы подразделений российской армии.

По данным InformNapalm, система "Катюша" используется для формальной отчётности. Она, как утверждается, некорректно отображает тональность сообщений, поэтому негативные публикации об армии и руководстве России либо не учитываются, либо обозначаются нейтральными.

Хакеры "Кибер Сопротивления" также нашли письмо Конашенкова к заместителю гендиректора ВГТРК. В нём упоминаются "неблагонадёжные" российские телеграм-каналы, отмечает InformNapalm. Доступа к перечню каналов хакеры не получили.

Расследователи обращают внимание, что письмо Конашенкова датировано 14 ноября – на следующий день после заявления российских государственных СМИ о перегруппировке российских войск в Херсонской области. Обычно подобные формулировки используются в случае отступления войск – так было в прошлом году при отступлении под Харьковом и из Херсона.

Тогда российские медиа опубликовали и вскоре аннулировали новость о "переброске войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра". В Минобороны назвали рассылку сообщения якобы от имени российского пресс-центра военного ведомства "провокацией". Кто разослал сообщение, не уточнялось.

Минобороны России сообщение украинских хакеров не комментировало.

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