Украинские компании сообщают об ущербе после налёта на Киев

Ряд украинских логистических компаний сообщил о нанесённом им ущербе в результате российского удара баллистическими ракетами по Киеву и Киевской области в ночь на 5 августа.

В результате удара были поражены, по сообщениям, около 10 крупных складов и логистических центров.

Российская армия, в частности, нанесла удар по комплексу Denka Logistics – ключевому логиститческому узлу компании Intertop, сообщила пресс-служба компании.

"Самое главное: все наши люди живы. Погибших и пострадавших среди сотрудников нет. Масштабы разрушений очень велики", – говорится в сообщении Intertop. В компании отмечают, что этот склад бесперебойно работал с 2009 года. Помимо склада были уничтожены значительная часть запасов, логистической инфраструктуры и оборудования.

"Новая почта" сообщила о трёх погибших при ударе по её терминалу в Киеве. Был атакован и терминал в Броварском районе. Сообщается об уничтожении склада компании Rozetka. Об уничтожении своих складов сообщили также компании Puma и Toyota.

Группа "Эпицентр", владеющая одноименными торговыми центрами и рядом производств, после российских ударов по её объектам заявила о временном переносе производства на предприятия компании за рубежом.

В "Эпицентре" заявили, что Россия нанесла "ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании". Полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной в Киеве, в результате удара по логистическо-производственному комплексу в Калиновке погиб сотрудник компании, еще трое пострадали.

"В результате прямых ракетных ударов полностью уничтожены два крупных складских комплекса. Еще одна ракета попала в завод Epicentr Ceramic Corporation. Мощный взрыв фактически разрушил завод, сделав дальнейшую работу предприятия невозможной", – говорится в сообщении компании. В результате удара погиб один из сотрудников.

Производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation полностью остановлено, поэтому в целях недопущения дефицита продукции и обеспечения непрерывных поставок производство, как сообщается, будет перенесено на два предприятия за рубежом. Параллельно компания приступит к подготовке к запуску производства еще на одном предприятии в Украине. По предварительным оценкам, полное восстановление разрушенного производства потребует до двух лет.

В Минобороны России заявили, что логистический центр "Эпицентр" в Киеве, по которому ударили российские военные, якобы является "крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА". Другие логистические центры, как утверждают в Минобороны, также используются для снабжения ВСУ.

Украинские власти настаивают на том, что речь идёт о гражданской инфраструктуре, не связанной с войной. Всего, по последним данным, в результате ударов в ночь на 5 августа погибли 17 человек, более 40 пострадали. Среди погибших также 6 сотрудников компании "Сельпо", склады которой тоже подверглись ударам.

Атаки на украинскую логистическую инфраструктуру усилились на фоне ударов Украины по складам Wildberries в России. Эти склады в Киеве называют законной целью, поскольку там хранятся товары, предназначенные для использования российскими военными на фронте.



