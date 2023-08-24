Украинские пилоты в октябре начнут занятия и тренировки на базе ВВС США

Украинские пилоты и технический персонал скоро начнут подготовку к эксплуатации американских истребителей F-16. В четверг пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил на брифинге для журналистов, что начало занятий запланировано на октябрь на авиабазе в штате Аризона.

Обучение украинских военнослужащих английскому языку начнется уже в сентябре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в тот же день, что Португалия станет 13-й по счету страной – участницей международной коалиции по подготовке украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Ранее в четверг о передаче своих истребителей F-16 Украине заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, находившийся с визитом в Киеве.

"Мы планируем передать в дар Украине норвежские истребители F-16 и в связи с этим предоставить более подробную информацию о передаче, количестве и сроках поставки", – говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Во вторник Дания сообщила, что начала обучение восьми украинских пилотов на F-16 в рамках своего обязательства по передаче самолетов Украине. Украинские пилоты будет тренироваться на датской авиабазе в Скридструпе вместе с 65 украинскими военнослужащими, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию F-16.