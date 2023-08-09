США разрешили другим странам обучать украинских лётчиков на F-16

Президент США Джо Байден дал разрешение на обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Она подчеркнула, что ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. Никакой дополнительной информации представитель Пентагона не предоставила.

В июле журнал Politico сообщил, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США.

В то же время, по данным издания, ни одно из 11 государств, поддерживающих обучение украинских военных, пока не выделило самолёты для этой программы.

Ключевые детали, включая даты, место проведения и продолжительность учебного курса ещё прорабатываются, заявил в конце июля координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На прошлой неделе Politico сообщило со ссылкой на источники, что определена первая группа украинских летчиков для обучения на самолетах F-16. Она будет состоять из восьми человек, свободно владеющих английским языком.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе.

В то же время, по словам одного из собеседников Politico, обучение украинских пилотов начнётся только в конце этого года, а первые самолёты прибудут в Украину не раньше весны 2024 года.